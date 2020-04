No Acre, paciente que venceu o coronavírus é homenageado

O coronavírus tem dominado as notícias diárias. Infelizmente, na maioria das vezes, com o Brasil inteiro vivendo o crescimento da doença, as informações são sobre o aumento dos casos e das mortes que nesta terça-feira, 21, já chegam a mais de 2,5 mil mortes.

No Acre, são oito óbitos provocados pela doença e 176 casos confirmados.

No entanto, em meio as tristes notícias há espaço para a celebração da esperança carregada por quem venceu a doença e se recuperou após ser contaminado com o coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde 61 pessoas se curaram do vírus.

Um deles foi A. M. de 47 anos que recebeu alta do Hospital Santa Juliana nesta segunda-feira, dia 20. A volta para casa do paciente foi celebrada com emoção. Ao som de “Trem Bala”, música da cantora Ana Vilela, os servidores da unidade de saúde, usando balões, fizeram um corredor de aplausos para se despedir do paciente. Muitos, por causa do nível de estresse que vive todas as unidades de saúde do Acre não seguraram a emoção e foram às lágrimas.

Veja o vídeo: