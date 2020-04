Moradores próximos ao campo do Independência sofrem com queimada urbana

As últimas semanas não tem sido fácil para ninguém. Quem tem consciência, entende o momento delicado e pode, opta por ficar em casa e ajudar a frear a disseminação do coronavírus.

Agora imagine ficar trancada em casa, grávida de oito meses e ter a casa invadida pela fumaça de uma queimada urbana. É o que tem acontecido nos últimos dias na vida da professora e radialista Francelina Martins.

Moradora da Cohab do Bosque, ela relata que tem sofrido, por causa da gravidez, com dificuldades para respirar. O que tem sido agravado pela fumaça que vem do campo que pertence ao Independência, tradicional clube de futebol acreano. Segundo Francelina e outros moradores da região, é comum o fato acontecer. O campo é roçado e colocam fogo no capim.

“Estou grávida de 8 meses e já tenho dificuldades de respirar. Na minha casa tem pessoas com gripe e sinusite dificultando a respiração. Além disso, minhas vizinhas são idosas com problemas respiratórios e tem crianças. Eles aproveitam o sol par queimar e colocar nossa paz e saúde em risco no canto dos muros. Incomodando a todos. Só que antes podíamos sair de casa quando era tomada pela fumaça e agora, não podemos. E agora com a quarentena não temos como sair, colocando a minha vida e a do meu bebê em risco”, diz Francelina.

A professora conta que muitas vezes o fogo é tão alto que é preciso ligar para os Bombeiros e conta que já pediu ajuda a Secretaria de Meio Ambiente. “Meu obstetra passou ontem aqui e tbem viu a fumaceira e hoje na consulta, ficou muito preocupado. Meu parto está previsto p daqui uns 20 dias. O Secretário da Semeia ficou de mandar uma equipe de fiscalização. Eu acho que só após uma multa, façam o certo que é retirar os entulhos e não queimar como acontece há anos”, diz.

A reportagem não conseguiu falar com a diretoria do Independência.