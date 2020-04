Ministério da Família seleciona ONGs para apoio aos abrigos de idosos

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos publicou edital de seleção das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que administrarão os repasses financeiros e a distribuição de materiais para Instituições de Longa Permanência para Idosos cadastradas.

A iniciativa compõe uma das fases da campanha Solidarize-se, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), que vem fortalecendo o apoio a ILPIs de todo o país durante a pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, foi autorizado o investimento de R$ 5 milhões provenientes do Fundo Nacional da Pessoa Idosa e de emendas parlamentares individuais e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIdoso), da Câmara do Deputados.

Como a situação de crise exige uma atuação rápida dos gestores, foi montado um planejamento de execução com várias etapas, levando em conta as necessidades das instituições cadastradas. A primeira contemplará 500 ILPIs mais vulneráveis, que apresentaram maior carência de acordo com a análise dos cadastros.