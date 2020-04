Mesmo cadastrada no Bolsa Família, mãe não recebe sacolão

Indignada, a dona de casa, Francilene Oliveira, e o seu filho estudante da rede estadual de ensino Márcio Felipe, procuraram a reportagem do ac24horas na manhã desta terça-feira, 21, para denunciar que não conseguiram receber a cesta básica do programa “Operação Cesta Acreana”.

Ela conta que ao chegar na escola Alcimar Nunes Leitão, onde o filho estuda, foi surpreendida pela equipe que realizava a distribuição das cestas básicas, que se recusaram a entregar o alimento, dando o argumento de que a sua família não estaria na lista de beneficiários do programa.

Ela relata que foi encaminhada a Secretária da Escola para a resolução do problema e que mesmo assim, escutou pela boca do diretor da escola de que não poderia liberar o sacolão, já que a mesma não estava na lista, mesmo com a apresentação dos documentos onde comprovava que sua família estava cadastrada no Bolsa Família.

“Sobraram vários sacolões, e mesmo assim não quiseram entregar. Eu fiquei chateada, não pelo motivo só do sacolão, e sim, pelo destrato. Passamos duas horas pra pegar o sacolão e mesmo assim não liberaram. O diretor argumentou que a Secretaria de Assistência Social determinou que não poderiam liberar para ninguém que não estivesse com o nome na lista. Se o governo liberou nós temos o direito, e a escola não quis liberar simplesmente porque o nome do meu filho não estava na lista, que eles mesmo fizeram”, relatou.