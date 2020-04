Mailza Gomes reafirma união com a família Progressistas e destaca compromisso com o Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) emitiu nota destacando seu compromisso e união com a família de filiados Progressistas no Acre.

Mallza é a atual presidente da sigla no estado.

Confira a nota:

O Acre, o Brasil e o mundo estão passando por uma das piores crises da saúde pública já presenciadas nos últimos tempos. O momento exige união, solidariedade e empatia de todos. O Progressistas é mais que um partido, é uma família. A nossa família. Em nossa história já enfrentamos muitos desafios, e conseguimos, unidos, tirar uma hegemonia que perdurava 20 anos comandando o nosso Acre.

Com respeito à todas as lideranças dos 22 municípios do Acre estamos construindo, sim, construindo um partido forte que cuida das pessoas. O ano passado visitei várias vezes todos os municípios do nosso estado. Ouvindo a população, fazendo parte do seu dia-a-dia e sendo informada das demandas de cada região.

O governador Gladson Cameli e eu, senadora Mailza Gomes, juntos, com apoio das pessoas e da nossa Família Progressista vamos fazer muito mais pelo Acre. Estamos unidos mais do que nunca para salvar vidas. As vidas de nossa gente. À frente da sigla, reitero nosso compromisso político com a democracia, a integridade e a prosperidade do Acre.

Esta nota tem como objetivo informar à nossa família, os filiados progressistas, que estamos juntos e unidos para que nesse momento tão difícil, possamos apresentar soluções para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus e sim, voltarmos na medida do possível, à nossa rotina. A democracia depende de nós. E peço uma coisa a todos: não acreditem em notícias falsas. Muitos querem desmobilizar a nossa família. Não deixem! Abraço a todos e até logo.

MAILZA GOMES

Senadora da República e Presidente Estadual do Progressistas-Acre