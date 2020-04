Libero acreano confirma cancelamento de Superliga e fala da insegurança devido a Covid-19

Um dos estreantes nesta temporada da Superliga Masculina de Vôlei, o acreano Dayan Barros em entrevista ao ac24horas, falou sobre o cancelamento do principal campeonato de vôlei masculino do Brasil em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A decisão foi anunciada após reunião entre os representantes de clubes na noite desta segunda-feira (20). Na opinião do líbero da equipe de Blumenau (SC), a decisão da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) foi a mais acertada.

“Eu, particularmente, não sei descrever com exatidão qual o sentimento nesse momento. O campeonato estava próximo da fase playoff, que é a mais importante. Nosso time estava numa crescente muito boa e, por conta do cancelamento, não vamos poder disputar a próxima fase por uma decisão que eu acho que não poderia ser outra além dessa”.

“Talvez o sentimento maior seja de insegurança por não sabermos o que está acontecendo com total esclarecimento, ou o que vai acontecer nos próximos meses. E não digo nem somente em relação ao vôlei, mas o mundo como um todo. Tenho contrato com a equipe da APAN/Blumenau até o próximo mês (maio), mas acredito que vamos conversar nas próximas semanas”, avaliou.