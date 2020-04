Jéssica Sales diz que saúde do Acre ainda não está preparada para o combate a pandemia

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) participou da discussão interna do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), promovida pelo Presidente e Líder do partido, deputado Baleia Rossi (MDB/SP), para discutir as ações ao enfrentamento do novo Coronavírus no país.

A parlamentar acreana integrou o grupo de discussão juntamente com os demais colegas médicos da bancada do MDB no Congresso Nacional, o deputado Osmar Terra (RS), e os Senadores Confúcio Moura(RO) e Marcelo Castro (PI). Sales expôs para os colegas as dificuldades da região norte, destacando o Estado do Acre.

Ela relatou as principais dificuldades do país ressaltou que o Governo Federal deve tratar esta crise em conjunto com os Governadores e Prefeitos. ” Não adianta se enganar, cada governador ou prefeito sabe a sua necessidade local, o Acre por exemplo, é diferente econômica e geograficamente das grandes capitais do país, por isso, deve ter mais atenção dos nossos governantes”.

Preocupada com a saúde do estado e atendimentos oferecidos pela rede pública, Jéssica disse: “Ainda não deu tempo para montar e estruturar locais de referências para atender pacientes positivos para o coronavírus. Nossos hospitais e Upas apresentam déficit em relação à falta de leitos, UTIs devidamente montadas, equipamentos de proteção individual, tomografias computorizadas e insumos como exames e testes específicos. Além disso, é preciso considerar que não existe só a Covid-19, temos cirurgias de emergência, temos pacientes com patologias cardiovasculares, neurológicas e outras demandas que necessitam dos mesmos cuidados. Tudo é importante, não existe a opção de escolher quem será tratado”.

O Supremo Tribunal Federal, aprovou recentemente que governadores e prefeitos tenham autonomia para decretar todas as medidas necessárias na promoção do isolamento ou relaxamento social. “O momento pede união e o empenho de todos os poderes. Temos que dar as condições financeiras para todas as áreas; economia, saúde, segurança, educação, agricultura, enfim, todas! A prioridade pra mim é o nosso estado, continuarei atenta às votações e não medirei esforços para ajudar o governador. Já indiquei 24 milhões no governo Gladson Cameli para a área da saúde, e lutarei pra que chegue mais, não irei parar”, finalizou Jéssica Sales.