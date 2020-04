Incidência de Covid-19 em Plácido de Castro é cinco vezes maior que a média do Estado

Enquanto que a incidência da Covid-19 no Estado do Acre é de 22,1 casos por 100.000 habitantes, no município de Plácido de Castro a taxa é cinco vezes maior, alcançando 101,2 casos/100 mil/hab. Plácido chegou nesta terça-feira (21) a 20 casos positivos da doença.

Acrelândia apresenta a segunda maior incidências do Estado com 78,7/100.000 habitantes -praticamente quatro vezes maior a média do Estado. Ambos os municípios adotaram regras duríssimas na tentativa de conter o avanço do vírus em suas regiões.

A explosão proporcional de casos ocorre apenas onze dias depois que o Departamento de Vigilância em Saúde do Estado do Acre passou a considera que os municípios que apresentam casos confirmados encontravam-se na fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois já não era mais possível estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.

A Secretaria de Saúde repete que a maior parte dos casos positivos está evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação, destes 64 receberam alta por já ter cumprido os 14 dias e não estarem apresentando mais os sintomas da doença. Entretanto, temos 22 casos em internação, sendo 7 em UTI e 15 em enfermaria.

O Estado do Acre apresenta uma letalidade de 4,1% em decorrência das oito mortes registradas.