Governo vai dobrar gratificação de profissionais de saúde do Acre

Enquanto muitos servidores públicos que recebem gratificação estão preocupados com a retirada do benefício no próximo mês de maio, os servidores da saúde que estão na linha de frente do coronavírus receberam uma boa notícia na noite desta terça-feira, 21.

Em um pronunciamento nas redes sociais, Gladson Cameli anunciou como forma de reconhecimento, o aumento na gratificação aos servidores da saúde. Segundo o governador, de acordo com a proposta que será enviada à Assembleia Legislativa o objetivo é dobrar o adicional de insalubridade que já recebem os servidores.

Gladson também afirmou que solicitou aos ministros da educação e da saúde e do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) a liberação provisória para que o governo possa contratar médicos brasileiros formados no exterior para reforçar o combate ao coronavírus.

O governador voltou a frisar que vai doar seu salário pelos próximos três meses para que o recurso seja usado para ajudar famílias necessitadas.