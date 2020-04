Governo testa 100 mil pessoas em todos os Estados contra Covid-19

A partir da última semana de maio, 100.000 pessoas em todos os estados serão testadas para saber se já possuem anticorpos da Covid-19, identificado a partir do 7º dia de contágio. Ainda não foi divulgado quantos acreanos passarão pelo exame.

Encomendada pelo Ministério da Saúde e liderada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a pesquisa é parte do maior estudo sobre a propagação do coronavírus entre os brasileiros.

A cada etapa, realizada em um intervalo de duas semanas, 33.250 pessoas serão submetidas a testes rápidos. A previsão é que o levantamento seja encerrado em meados de maio. “Precisamos identificar com precisão quem tem a doença para evitar que o sistema de saúde entre em colapso”, afirma o epidemiologista Pedro Hallal, reitor da instituição e coordenador do estudo.