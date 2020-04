Gladson e Rocha trocam mensagem via WhatsApp

Um deputado da base governista informou agora pouco que o governador Gladson Cameli (Progressistas) e seu vice, Wherles Rocha [PSDB], trocaram mensagem via WhatsApp ao meio dia de hoje (21). Os dois não se falavam desde o dia 20 de março. A relação entre ambos ficou estremecida devido encontros de Rocha com o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) que resultou em uma “possível” aliança futura para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os críticos dizem que também foi fechado um acordo visando as eleições de 2022 que favoreceria o Major Rocha.

Segundo informou a fonte, a mensagem foi curta e clara: “Vamos nos encontrar hoje?”. Esse deputado não quis dizer quem tomou a iniciativa de passar a mensagem um para o outro.

Minutos depois da troca de mensagem entre governador e vice, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales anunciou o seu rompimento com o governo Gladson Cameli através de uma mensagem em grupo de aliados do governador.

Este mesmo deputado aproveitou para alfinetar os incendiários do palácio Rio Branco: “o que esses causadores não entendem é que estimular um desentendimento entre Gldson e Rocha é ruim para o Estado. Os dois foram eleitos juntos e devem governar juntos”.