Entrega de cestas básicas nesta terça (21) ocorrem no Calafate e Conjunto Universitário

Rio Branco segue pelo sexto dia realizando entregas de cestas básicas em escolas da rede pública estadual. Nesta terça-feira, 21, desde as 9h, a distribuição atende escolas das Regionais do Calafate e Conjunto Universitário.

Serão entregues 1.938 cestas às famílias dos alunos matriculados no ensino fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve apresentar documento de identidade com foto, número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família, cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).

Estão sendo priorizados alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), cujas famílias são beneficiárias de programas sociais, pois são aquelas consideradas em situação de maior vulnerabilidade social.

A entrega faz parte da Operação Cesta Acreana, que entrega cestas básicas compostas por itens que seriam utilizados na merenda escolar das escolas da rede pública estadual.

As escolas são de hoje:

Escola Estadual Alcimar Nunes Leitão

Escola Estadual Almada Brito

Escola Estadual Edilson Façanha

Escola Estadual Henrique Lima

Escola Estadual Ilka Maria de Lima

Escola Estadual Iracema Gomes Pereira

Escola Estadual José Sales de Araújo

Escola Estadual Lourival Sombra

Escola Estadual Raimundo Gomes de Oliveira

Escola Estadual Senador Adalberto Sena

Colégio Estadual Militar Tiradentes

Fonte: Agência de Notícias do Acre