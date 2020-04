Coronavírus: maioria dos últimos infectados no Acre é de agentes de segurança e profissionais da saúde

Os agentes de segurança pública e trabalhadores da saúde são os mais afetados pela Covid-19 nos últimos dias no Acre. É o que se depreende do boletim divulgado no começo da noite desta terça-feira (21) pela Secretaria de Saúde e dos informes oficiais do Governo do Estado.

Os infectados mais recentes somam 19 pessoas, 10 se enquadram como profissionais da segurança e da saúde. Entre eles há três policiais militares, de 30, 32 e 56 anos.

São seis profissionais de saúde, segundo o boletim da Sesacre: cinco deles são mulheres, de 35, 38, 47, 52 e 54 anos; e um homem de 49 anos.

E mais um policial penal foi testado positivo para coronavírus. Ele tem 43 anos.

Até o momento, foram notificados 1.648 casos no estado, dos quais 1.178 foram descartados, enquanto que 275 seguem em análise.