Cinco agências da Caixa abrem no Acre para serviços essenciais neste feriado

A Caixa abre 5 agências em todo o Acre neste feriado, das 8h às 12h. O banco esclarece que o objetivo não é fazer atendimentos relacionados ao auxílio emergencial da pandemia do novo coronavírus, mas atender exclusivamente serviços sociais à população. Além do Acre, mais 772 agências abrem pelo país nesta terça-feira (21).

No Estado, as agências abertas hoje são três na capital, uma em Brasileia e uma em Cruzeiro do Sul: a Raimundo Chaar, localizada em Brasileia, na Avenida Rui Lino. A agência do Centro, situada na avenida Rodrigues Alves, em Cruzeiro do Sul, a agência Aquiri, do Bosque, em Rio Branco, Agência Rio Branco, situada na Avenida Brasil, também na capital e a Caixa da Estação Experimental.

As seguintes operações poderão ser realizadas: saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.

O auxílio emergencial, por sua vez, pode ser movimentado por meio da internet, destaca a Caixa. Por meio do aplicativo Caixa Tem, é possível pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos, sendo desnecessário o saque nesses casos.

O banco informou que o fluxo de clientes está sendo controlado para manter distância de no mínimo um metro entre as pessoas. O acesso aos caixas eletrônicos também é limitado e a área externa das agências foram sinalizadas para garantir o distanciamento social.