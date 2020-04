Adolescente é atraída para mata e acaba sofrendo abuso sexual em Sena Madureira

Uma adolescente de 12 anos é a mais nova vítima de estupro de vulnerável em Sena Madureira. A Polícia Militar confirmou o crime ocorrido no ramal do Ouro, na tarde do último domingo (19).

De acordo com as informações, o suspeito é um homem que fugiu após abusar da adolescente. Ele teria atraída a adolescente para uma área de floresta, com o pretexto que iria buscar uma bolsa e que depois iriam para a casa da irmã dela.

No interior da mata, o suspeito usou a força física e chegou a aplicar um golpe “mata leão” para poder manter relação sexual com a menor. O que mais chama atenção, é que a menina ficou bastante machucada por ter sido obrigada a fazer sexo anal com o foragido. A denúncia indica que além da força, o homem teria ameaçado a vítima.

Acompanhados do conselho tutelar, policiais militares de Sena Madureira realizaram diligências no local no dia do estupro, mas o suspeito não foi localizado.

A justiça deverá expedir mandado de prisão contra o homem que não teve o nome revelado a imprensa, por trata-se de um caso que ainda segue em fase de investigação e realização e exames de praxe na vítima.