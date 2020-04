Todos os rios do Acre registram vazante nesta segunda-feira, mostra boletim

Todos os rios do Estado do Acre estão em vazante neste começo de semana, segundo as estações medidoras instaladas em oito pontos de diferentes bacias hidrográficas.

No entanto, o Rio Acre em Rio Branco apresentou, na primeira leitura desta segunda-feira (20) nível de 10,06 metros, mostrando-se acima da média histórica de 8,52 metros para o o período.

As chuvas tem sido consideráveis na maior parte do Acre. Os maiores acumulados de chuva registrados foram em Tarauacá, com 183,4 milímetros; Feijó, com 151,2 mm; Rio Branco (125,6 mm), Plácido de Castro (121,4 mm), Brasileia (105,6 mm), Xapuri (103,0 mm) e Sena Madureira (91,4 mm).