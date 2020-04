Terremoto é registrado no Peru e sentido em cidades do Acre

Por volta das 19 horas desta segunda-feira feira, 20, um terremoto de 4,7 de magnitude atingiu o Peru e foi sentido em Cruzeiro do Sul. Pessoas dos bairros Colégio e 25 de Agosto afirmam ter sentido a terra tremer duas vezes.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos o epicentro foi registrado a 33 km de profundidade, próximo a Pucallpa, que fica há mais de 200 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

No dia 26 de maio do ano passado um tremor de terra de 8 graus também foi sentido em Cruzeiro do Sul.

