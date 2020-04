Salários de servidores públicos do Acre começam a ser pagos no dia 27; confira a programação

Os salários dos mais de 40 mil servidores do Estado do Acre começam a ser pagos na próxima segunda-feira, 27. A informação foi confirmada pela secretária de fazenda, Wanessa Brandão. Cerca de R$ 280 milhões deverão entrar circulação com o pagamento dos servidores ativos e inativos do funcionalismo público.

De acordo com a programação divulgada pela fazenda estadual, os servidores da saúde, hospital das clínicas e hansenianos deverão se os primeiros a receber no dia 27. Já no dia 28, servidores do Acreprevidência, aposentados e pensionistas deverão ter seus vencimentos publicados em suas contas.

No dia 29, os servidores da educação deverão receber seus salários juntamente com os trabalhadores de mais 26 órgãos públicos como Acredata, Banacre, Cohab, Cageacre, Codisacre, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Iepetec, Detran, Juceac, Deracre, Funtac, Funbesa, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Imac, IMC, FEM, Fundação Cultural, Idaf, Ipem e Procon.

Fechando a folha de abril, os servidores da Casa Civil, Gabinete Militar, Secretaria de Comunicação, Seplag, Gabinete do Vice-Governador, Sepa, Repac, Sefaz, Seinfra, Segurança Pública, Sema, Iapen, Polícia Militar, Bombeiros, Ageac, PGE, CGE, Ise, Polícia Civil, SEET, Sect, Seasdhm e Sedur receberão no dia 30.

Os servidores poderão acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outros serviços.