Rio Acre atinge mais de 10 metros e preocupa autoridades na capital

Além de todos os problemas que o Estado do Acre vem enfrentando em meio à pandemia da Covid-19, uma nova preocupação chegou às autoridades da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. É que o nível do Rio Acre na capital acreana apresenta mais de três metros acima da cota normal para esta época do ano.

Apesar do inesperado, o nível do rio já apresentou uma baixa nesta segunda-feira, 20, quando desceu cerca de 70 centímetros em 24 horas. Conforme medição de hoje, o manancial está com 10,06 metros em Rio Branco. Nesse domingo, 19, ficou em 10, 76 metros.

Mesmo com a baixa no nível das águas, 10,06 metros ainda é considerado muito acima do nível normal para este mês de abril. “O Rio está acima da média esperada para esse período do ano. Mas hoje já houve vazante”, informou o major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão, da assessoria de comunicação do órgão.

Essa vazante percebida em Rio Branco também refletiu em toda a extensão do Rio Acre. “A Defesa Civil e os Bombeiros preveem essa baixa também para os próximos dias, onde o nível do rio siga baixando e chegue a uma cota aceitável para esta época do ano, que é em torno dos 7 metros”, explica o major.