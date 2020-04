Presidente da Fecomércio sobre prorrogação de decreto no Acre: “é um soco no fígado do empresário”

Entra em vigor nesta segunda-feira, 20, a prorrogação do Decreto nº 5.496, de 20 de março de 2020, do governo do Acre, que prolonga por mais quinze dias as medidas de suspensão temporária de alguns serviços públicos e privados. No início da noite deste domingo, o presidente da Federação do Comércio no Estado, Leandro Domingos, fez uma publicação em seu perfil no Facebook como forma de desabafo sobre a prorrogação do decreto e novas medidas que fora inseridas, como a limitação de clientes nos supermercados.

Domingos alertou para o estado de ‘economia em crise’. Para ele, “prorrogar o fechamento do comércio, com maiores restrições, é um soco no fígado dos empresários acrianos”, escreveu. O presidente reafirmou que as últimas decisões do governo em relação à pandemia da Covid-19, interferindo no funcionamento do comércio, só enxergam o lado da saúde pública. “(…) quando saírem de cena os infectologistas, entrarão os psicologista, psicoterapeuta, cardiologistas e neurologistas”, disse.

O empresário alertou que muitos outros do ramo que têm suas empresas como fonte de seu sustento não terão forças para suportar este período. “Somos pela defesa da vida, mas devemos entender que tanto os aspectos sanitários como os econômicos da crise gerada pelo Coronavírus, gerarão reflexos na saúde e na vida das pessoas. Portanto devem ser vistos com a mesma preocupação. Governo, Ministério Público e sanitaristas tem que regular a dose das medidas, caso contrário matarão o paciente de uma forma ou de outra”, finalizou.

Nessa semana, o presidente da Acisa no Acre, Celestino Bento, também fez críticas ao fechamento do comércio e à prorrogação do decreto de isolamento social.

O governo prevê que as atividades comerciais devem ser retomadas no dia 4 de maio, mas as medidas podem ser prorrogadas ou antecipadas a qualquer tempo, dependendo da evolução da doença no Estado.