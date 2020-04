Polícia Civil adota quarentena e ações sanitárias em delegacias após casos positivos

O Governo do Acre adotou medidas para ampliar a segurança sanitária nas delegacias de Polícia Civil por causa do Covid-19. Na noite desta segunda-feira (20, por exemplo, as delegacias passarão pelo processo de desinfecção.

A Diretoria Geral de Polícia Civil decidiu manter quarentena, inicialmente até o dia 30 de abril, aos servidores de duas delegacias, uma na capital e outra no interior, após a confirmação de dois casos de Covid-19 entre servidores terceirizados que prestavam serviços nas unidades.

Duas mulheres que trabalhavam na área de conservação e limpeza, uma na Delegacia da 5ª Regional, no Conjunto Adalberto Sena, e outra na Unidade Integrada, na cidade de Plácido de Castro, tiveram seus exames positivos para o novo coronavírus e por conta disso todos os servidores da Polícia Civil que tiveram contato com as funcionárias permanecerão em quarentena.

De acordo com a Agência de Notícias do Acre, um novo protocolo de ações, atendimento e prevenção está sendo elaborado pela assessoria técnica em conjunto com o Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil.