Obras do Hospital de Mâncio Lima devem ser aceleradas e policiamento será reforçado

O governo do Acre deve acelerar as ações de enfrentamento a pandemia do coronavírus na cidade de Mâncio Lima nos próximos dias com a aceleração das obras do Hospital da Cidade, Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, iniciada há cerca de quatro anos, e o reforço no policiamento militar ostensivo. A garantia foi dada nesta segunda-feira, 20, ao prefeito Isaac Lima e ao deputado Jonas Lima, pelo chefe do executivo, Gladson Cameli.

Para garantir a obra da Unidade de Saúde, a segunda empresa aprovada na licitação será chamada para concluir o serviço. A primeira empresa vencedora da licitação abandonou o serviço. A unidade poderia acolher possíveis pacientes leves de Covid-19 em espaço específico.

“Neste momento de pandemia temos que otimizar e alinhar as equipes e ações para minimizar os efeitos dessa pandemia. Determinei a minha equipe que busque o alinhamento com os prefeitos. A gestão do prefeito Isaac Lima é um exemplo”, citou o governador.

Para o prefeito Isaac Lima, o mais importante agora é investir na prevenção, já que em Mâncio Lima não há nenhum caso de Covid-19.

“No novo Decreto nós endurecemos as regras e agora com apoio do governo do Estado vamos estar ainda mais prevenidos. A barreira sanitária não é para proibir o direito de ir e vir, mas é para restringir a entrada e saída de pessoas que se deslocam sem necessidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde o isolamento social é eficaz”, pondera o prefeito, que também solicitou apoio do Exército para a barreira sanitária da entrada da cidade.