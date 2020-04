Nomeação de policiais civis no Acre muda de data devido à pandemia da Covid-19

A nomeação dos novos policiais civis que estava marcada para ser publicada nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) teve de ter a data alterada por conta da pandemia do novo coronavírus. É o que informa o governo do Acre. No entanto, a convocação dos aprovados ainda é garantida pelo Executivo estadual.

A remarcação das nomeações também leva em consideração a atual situação econômica em que se encontra o Acre e o restante do país. A maior parte dos recursos está direcionada para o combate da Covid-19 e manutenção dos hospitais públicos, impedindo o governo de realizar novas “dívidas” com servidores.

Muitos projetos elaborados antes da pandemia ainda devem ser reformulados, um deles é a contratação dos novos policiais. O governador Gladson Cameli já deixou claro que todos os esforços estão voltados ao avanço da doença no Estado e somente após esse momento passar é que a equipe poderá repensar os demais planos.

A contratação tem como base o concurso público realizado em 2017 para a Polícia Civil e Polícia Militar, cada um com 250 vagas.