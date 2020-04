No Acre, maioria dos homens contaminados por coronavírus tem a idade entre 30 a 49 anos

O perfil do acreano que vem sendo contaminado com o Covid-19 é variável, mas em geral se trata homem, na faixa etária dos 30 aos 49 anos.

É exatamente isso que diz o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) deste domingo (19): dos casos positivos, em relação ao sexo, 92 (56,4%) são do sexo masculino e 71 (43,6%) do sexo feminino, quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção de casos encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos.

Mas os registros mostram que crianças e pessoas mais jovens são afetadas também.

Quando relacionado a morador de Rio Branco, que chegou a 123 casos positivos, 39% dos casos estão concentrados em apenas oito bairros: Morada do Sol, Bosque, Estação Experimental, Conquista, Manoel Julião, Alto Alegre, Belo Jardim e Nova Estação. Há registros ainda de casos isolados em outros bairros.

Desde que foi reconhecida a transmissão comunitária no Acre, os casos são em geral de trabalhadores comuns, mas há muitos funcionários públicos.

Quando se vê a regional, os casos positivos estão em sua maioria em Rio Branco e municípios próximos. Fora do Vale do Acre, apenas Cruzeiro do Sul tem casos positivos até agora.