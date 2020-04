No Acre, 72,5% dos casos suspeitos de Covid-19 são descartados

No Acre, até o momento, foram notificados 1.552 casos positivos de coronavírus, dos quais 1.125 foram descartados enquanto que 251 seguem em análise no Laboratório Charles Mérieux, de Rio Branco.

Em termos percentuais, 72,5% dos exames não confirmam infecção por Covid-19 e são descartados. 11,6% estão confirmados e 16,2% ainda são analisados.

Até agora, 61 pessoas tiveram alta após tratamento em isolamento total. A maior parte dos casos positivos está evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

De outro lado, o número de pacientes internados saltou para 20 casos nos últimos dias. Dos 20, 6 estão na UTI e 2 em enfermarias do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco; 9 internados na UPA do 2º Distrito; 2 Pronto Clinica e 1 na Unidade Mista de Acrelândia. Uma boliviana de 50 anos está na UPA do 2º Distrito.