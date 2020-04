Em meio ao pedido de isolamento social, acreanos vão ao Ipê para praticar exercícios

Mesmo diante das evidências de transmissão comunitária e da imposição de medidas mais enérgicas pelo poder público, a população de Rio Branco segue ignorando os apelos para que evitem aglomerações.

Na tarde desta segunda-feira, 20, o fotógrafo do ac24horas, Sérgio Vale, registrou um número considerável de pessoas no Parque do Ipê. Muitos frequentadores estão seguindo normalmente a rotina de exercícios físicos, alheios ao perigo invisível da Covid-19. Alguns caminhavam sem uso das máscaras.

No Acre, os casos confirmados da doença subiram de 163 para 176, nesta segunda-feira, 20, incluindo os dois novos óbitos já confirmados. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux ao Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Foto: SÉRGIO VALE – AC24HORAS.COM – (Todos os direitos reservados).