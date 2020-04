DPVAT pode ser solicitado por telefone nesta pandemia; saiba seus direitos

Os beneficiários do Seguro DPVAT podem fazer seus pedidos de indenização e reembolsos de despesas médicas pelos telefones 4020-1596, para capitais e Regiões Metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões.

O serviço, que vem sendo testado pela Companhia desde agosto de 2019, já conta com mais de 2,5 mil solicitações cadastradas. O atendimento está disponível como medida de apoio ao enfrentamento à pandemia do Covid-19, exclusivamente para as vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Inicialmente, o atendente faz algumas perguntas para confirmar que o caso se enquadra em uma das coberturas oferecidas pelo Seguro DPVAT: morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas (DAMS). Depois disso, é feito um pré-cadastro e um e-mail é enviado para o beneficiário com as orientações para o envio da documentação necessária.

Todos os documentos devem ser encaminhados para a Seguradora Líder por e-mail. Se a documentação estiver completa e correta, o pedido é cadastrado e segue para análise da Seguradora Líder.

Além do serviço telefônico, a Seguradora Líder reforça que o aplicativo do Seguro DPVAT é outra plataforma para envio dos pedidos de indenização e reembolso por despesas médicas (DAMS) sem sair de casa. O app é gratuito e está disponível para download na Google Play e Apple Store. Para conferir o tutorial de como dar entrada pelo aplicativo, clique aqui.

Para os casos em que o pedido do Seguro DPVAT já foi cadastrado e que há necessidade de envio de documentações complementares, os beneficiários devem acessar o site https://documentospendentes.seguradoralider.com.br/.