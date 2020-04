Delegacia é fechada após servidora testar positivo para Covid-19

Todos os policiais civis da Delegacia da 5ª Regional de Rio Branco foram colocados em quarentena desde que uma funcionária terceirizada, uma mulher de 50 anos, testou positivo para a Covid-19. Os atendimentos foram suspensos com aval do delegado geral de Polícia Civil no Acre, Henrique Maciel.

O responsável pela 5ª Regional, delegado Nilton Boscaro, concedeu entrevista ao Jornal do Acre, na Rede Amazônica, onde afirmou que no último dia 14 a funcionária o procurou, pedindo para ir ao hospital. “Ela achava que era um resfriado. Na quarta, já não veio mais trabalhar, pois tinham agravado os sintomas”, disse.

A mulher teve de ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro. “Fiz contato com o delegado geral e ele determinou a suspensão dos serviços”, informou Boscaro. “Eles estão sob vigilância para saber se apresentam sintomas e assim realizar os testes. Depois dos 15 dias, se nenhum sintoma aparecer, retornam ao trabalho é normal”.

De acordo com o delegado, todos os policiais civis da unidade estão em quarentena desde o dia 15 de abril até o próximo dia 30.

O amplo atendimento ao público já estava suspenso desde o dia 20 de março, para evitar proliferação do vírus. Somente poucos serviços estavam sendo realizados. Agora, a 4ª Regional é quem vai ficar responsável pelos serviços de maior urgência da 5ª Regional, até o fim da quarentena dos policiais.

Sessões de desinfecção já foram realizados nos ambientes internos e externos da delegacia.