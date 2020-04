Curva de infectados aumenta 500% em apenas 10 dias no Acre

A curva de crescimento da Covid-19 no Acre, doença transmitida pela infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2), saltou de 4 para 20 casos confirmados por dias em apenas 10 dias. A situação preocupa as autoridades de saúde do Estado, que vem tentando reforçar o isolamento social entre a população. O número que vem crescendo representa um aumento de 500% no número de contaminados em pouco mais de uma semana.

Essa média de crescimento, segundo os especialistas, ainda deve se manter em ascensão, caso as pessoas continuem deixando de obedecer às normas de isolamento social. A análise tem como base os dados epidemiológicos do dia 9 de abril até este domingo, 19, quando a progressão geométrica começou a disparar vertiginosamente no estado, resultado ao desrespeito da população ao pedido do governo pela quarentena domiciliar.

O boletim do dia 9 de abril, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e do Centro de Infectologia Charles Mérieux, uma quinta-feira, foi o último a registrar 4 confirmações de infecção por coronavírus. Nesse dia, foram 62 confirmados, saltando para 70, no dia seguinte, e cinco dias depois, o 14 de abril, para 99 pessoas com a doença.

O isolamento domiciliar é extremamente importante para que as pessoas não sejam contaminadas em massa. O vírus vem se alastrando sustentado pelas pessoas que tiveram uma vida normal nas ruas, não obedeceram aos apelos de ficar em casa, se juntaram nas filas de bancos e foram se reunir na casa de amigos.

Para o médico biologista Andreas Stocker, gerente da Fundação Mérieux no estado, o desrespeito à quarentena entre os dias 5 e ontem, dia 18, ainda reverberarão negativamente nesta semana que se inicia e se estendendo por mais duas semanas.

O Acre já registra 163 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, sendo 21 novos casos de infecção nas últimas 24 horas. Seis mortes pela doença foram registradas e outros três óbitos aguardam confirmação por exames.

Fonte: Agência de Notícias do Acre