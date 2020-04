Começa hoje o uso obrigatório de máscara nas ruas e só entra um da família em supermercados

Também está proibida a aglomeração de mais de cinco pessoas em locais públicos

Novas medidas de combate ao novo coronavírus foram implementadas com a prorrogação do decreto de isolamento social no Acre. A partir desta segunda-feira, 20, é obrigatório o uso de máscaras em locais que tenham atendimento ao público, também está limitado o número de pessoas dentro dos supermercados: apenas uma pessoa por família pode entrar.

Nos locais públicos, está proibida a aglomeração de mais de cinco pessoas. Multas poderão ser aplicadas em caso de descumprimento das determinações, diz o decreto. Segue suspensa até o dia 31 de maio a realização de eventos, reuniões de qualquer natureza, cursos, missas e cultos, eventos esportivos, cinemas, teatro, shows, casas noturnas e similares.

Empresas que repassem produtos de primeira necessidade para população deverão manter suas atividades, como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, padarias, conveniências, supermercados, mercadinhos, minibox e congêneres.

O Decreto nº 5.496, de 20 de março de 2020 foi prorrogado por mais 15 dias. As atividades devem ser retomadas no dia 4 de maio.