Bittar defende reformas e responsabilidade fiscal em favor do desenvolvimento econômico

Após anunciar a obtenção de R$ 414 mil em emendas parlamentares para o sistema de saúde do município de Feijó, o senador Marcio Bittar voltou a afirmar que a responsabilidade fiscal é um caminho ratificado nas urnas e que, assim sendo, é necessário sua pavimentação em favor do crescimento econômico do país.

“Precisamos garantir a pavimentação do caminho que foi ratificado pelas urnas: de um país com responsabilidade fiscal e dono de reformas essenciais para deslanchar o crescimento econômico”, disse Bittar.

Ele disse que seu desejo é que a região amazônica seja um importante ente estratégico na retomada do crescimento econômico e dos empregos. “Para tanto, precisaremos falar com altivez inusitada contra os entraves globalistas impostos pelos ambientalistas fanáticos ou meramente interessados em nossos recursos”, diz.