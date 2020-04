Adolescente de 17 anos está entre os novos infectados pelo coronavírus em Rio Branco

Um estudante de apenas 17 anos está entre os novos infectados pela Covid-19 na capital acreana. Este é um dos mais novos a se contaminar com o novo coronavírus no Acre. O caso foi confirmado pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Seascre) desta segunda-feira (20).

Ao todo, o Acre conta com 13 novos casos da doença em 24 horas. Segundo o boletim, todos os novos casos são de Rio Branco. Além do estudante, também estão contaminados uma vendedora e um faturista, ambos de 27 anos, duas profissionais de saúde de 30 anos e de 32 anos, um servidor público de 39 anos, um açougueiro de 44 anos, uma auxiliar de nutrição também de 44 anos, uma aposentada de 45 anos, um profissional de saúde de 56 anos, uma dona de casa de 60 anos e uma aposentada de 68 anos.

Agora, já são oito o número de pessoas que morreram por complicação da Covid-19 no Acre. A Sesacre confirmou mais duas mortes em decorrência da doença: um idoso de 85 anos e uma aposentada de 69 anos. Até agora, 61 pessoas tiveram alta.