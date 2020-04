Acreanos se aglomeram em fila quilométrica da Caixa Econômica

Simplesmente é inacreditável a cena registrada nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20), em que centenas de pessoas se aglomeram numa extensa fila que começa em frente ao Banco da Caixa Econômica Federal e termina no Senadinho, centro de Rio Branco.

Neste fim de semana, os casos confirmados de COVID-19 subiram para 163 e outros 6 pacientes morreram com a doença, mas mesmo assim a população segue alheia as recomendações de autoridades, dentre elas Organização Mundial de Saúde (OMS) e do governador Gladson Cameli (Progressistas) de manter o isolamento social e evitar aglomerações como forma de prevenção e propagação do novo Coronavírus (Covid-19).

O ac24horas registrou que ao longo da fila quilométrica tinham jovens, homens e mulheres e ainda idosos, alguns sem máscaras de proteção.

Na linha de frente, somente dois funcionários da Caixa tentavam em vão conscientizar as pessoas, que insistiam em permanecer na fila.