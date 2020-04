Acre registra a nona maior taxa de infectados por coronavírus a cada 100 mil habitantes

O novo Coronavírus (Covid-19) vem mudando a vida de grande parte da população mundial. Em muitos países, a taxa de morte pelo vírus ultrapassa 400 pessoas/dia.

No Brasil, a doença já tem mais de 38 mil casos confirmados e registra mais de 2 mil mortes, todos os estados estão em quarentena social para tentar evitar a propagação do vírus.

No Acre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) adotou essa medida desde o dia 20 de Março. Os três primeiros casos do Covid-19 foram registrados no dia 17 de Março. Passado um mês, o Acre registra 163 casos de Covid-19.

O número de exames que segue em análise é 236. Além disso, 58 pacientes já receberam alta por estarem curados da doença no estado. O número de mortes pela doença é de 6 casos, aguardando resultado dos exames de óbito de mais 3 pessoas.

Um levantamento realizado pelo ac24horas, mostra que, o Acre aparece proporcionalmente em nono lugar com 18 casos a cada 100 mil habitantes infectados com o novo coronavírus (Covid-19).

O Acre chegou aparecer em segundo lugar dentre os estados brasileiros com mais casos, proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes infectados com o novo coronavírus (Covid-19) há três semanas atrás.

O 1º lugar ficou com o estado de Amazonas que possui 49 a cada 100 mil habitantes. Em 2º lugar vem Roraima com 36 a cada 100 mil habitantes, e em 3º lugar vem o estado do Ceará com 35 a cada 100, em 4º São Paulo, com 31 a cada 100, e o Rio de Janeiro na 5º com 27 a cada 100 mil.