A luta continua…

O que os médicos e autoridades de saúde temiam aconteceu: A covid-19 explodiu no Acre. Os casos vão se multiplicando a cada dia. Algumas pessoas não muito idosas já morreram. Jovens, inclusive, como foi o caso do rapaz motorista do aplicativo Uber. O temor é que, com o aumento de casos, os pacientes tendem a ter complicações causando o estrangulamento do sistema de saúde como vem acontecendo no Ceará e Amazonas. É hora de unidade para enfrentar o inimigo comum que não é o vizinho nem a pessoa que pensa diferente.

Porém, na contramão da razão e da fé sã (a fé baseada na liberdade, no amor ao próximo, que sara, que cura o corpo, a mente e o espírito) caminham alguns em função de suas posições políticas obtusas, estreitas e obscuras. Como uma turba de fanáticos ensandecidos querem até derrubar as colunas da democracia.

Não importa se algumas pessoas mais frágeis vão morrer. O lucro está acima de qualquer coisa. “Que morram, o que não pode morrer é a empresa, o negócio, ou a igreja”, exclamam! Nesse meio (ainda bem) existem os moderados. Os solidários que defendem a vida, mas, também, a flexibilização da quarentena para setores estratégicos da economia. É um bom caminho. Quanto aos que só pensam nas eleições de 2022, as de 2020 ainda nem aconteceram.

“É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós”. (José Saramago, escritor português)

. Dias nervosos!

. Queremos ditadura!

. Abaixo a ditadura!

. O povo unido, jamais será vencido!

. O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo!

. Dilma, vai tomar no c*!

. Bolsonaro, vai tomar no c*!

. A gasolina subiu!

. A gasolina desceu!

. Fora quarentena!

. Queremos quarentena!

. É tanta confusão que esqueceram até do PT.

. 1º princípio de uma ditadura: não tem eleições para nada: diretor de escola, presidente de bairro, conselhos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da república.

. 2ª princípio: cidadão não tem direito nenhum!

. 3º princípio: não reclamar do direito que tem!

. Filmar com a câmera do celular problemas em hospitais, escolas, rodovias é cadeia na certa recheada de uma boa surra para nunca mais reclamar do governo.

. Sobre a imprensa…que imprensa?

. Só lazer e programas como os do Faro e Silvio Santos; o do Datena é o primeiro que vai para o pau porque não se pode mostrar violência.

. Tudo isso é só começo, depois vem o resto!

. Bom dia!