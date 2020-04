Toneladas de frutas e verduras estão sendo perdidas no Acre por causa do Covid-19

Não é só nas grandes e pequenas cidades que o coronavírus deixa suas marcas. O ac24horas foi a uma região onde até o momento as autoridades ou técnicos em saúde não se manifestaram para levar informação de prevenção à comunidade.

Sem acompanhamento técnico rural para ajudar no planejamento de como aproveitar o que já haviam produzido, pequenos e médios produtores rurais do município de Capixaba estão perdendo toneladas de frutas e verduras por causa do Covid-19.

Eles estão perdidos e sem saber como agir diante de tantas incertezas da economia. Deixar de trazer para a cidade o que produziam semanalmente pegou todos de surpresa. Agora estão sem renda, já que a grande maioria depende das vendas das frutas e verduras oferecidas nas feiras.