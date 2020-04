Rafael Almeida é diagnosticado com Covid-19 mesmo com o seu “histórico de atleta”

O ex-diretor do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), Rafael Almeida, usou o seu Facebook na noite deste sábado, 18, para contar está com o novo Coronavírus (Covid-19).

Ele relatou que fez o exame no último domingo (10) e que o resultado só foi divulgado neste sábado (18). Rafael disse que mesmo com o seu histórico de atleta foi a lona e classificou a doença como “maldita”.

“Eu com todo o meu histórico de atleta fui à lona por essa doença maldita. Suei feito louco. Parecia que estava numa sauna. Os sintomas que senti foram insuportáveis. A dor é infernal. Parece que você está deitado e o rolo compressor passando por cima de você. Pelo amor de Deus, se cuidem e cuidem do seu próximo! Quero pedir para as pessoas que tiveram contatos comigo nesses períodos, fiquem atentos, se cuidem e caso tenham sintomas, procurem a unidade de saúde para realizar o exame”, afirmou.