Reginaldo Cordeiro tem perna amputada após contrair bactéria

O radialista Reginaldo Cordeiro, que durante muito tempo ficou conhecido entre os ouvintes acreanos como o ‘Rei do Brega’, em programa da Difusora Acreana, precisou amputar a perna esquerda após ser infectado por uma bactéria que “devora” carne humana. A cirurgia ocorreu nesse sábado, 18, em um hospital de Rio Branco, onde permanece internado, e seu estado de saúde agora está estável, segundo informou seu filho, Marcelo Cordeiro.

“Foi por causa de uma bactéria que estava se espalhando, já estava consumindo a perna dele”, disse Marcelo. A recomendação médica para o radialista é cuidar do curativo e controlar a diabetes. Sobre o trabalho do pai na rádio, o filho garante que Reginaldo retornará. “Ele vai voltar quando estiver bem, já que ele ama o que faz”.

Cordeiro também ficou por mais de 37 anos como o responsável por ler as mensagens deixadas pelos ouvintes moradores de colocações distantes de áreas rurais. Em uma de suas entrevistas ao portal Notícias do Acre, ele afirmou: “tem que ser ao pé da letra mesmo. Se a gente disser a palavra ‘peça’ em vez de ‘dentadura’ numa mensagem, o ouvinte vem no outro dia e diz que dentadura não é peça, e não tem nada disso no recado”, contou.