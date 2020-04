Laboratório acreano vira referência para AM, RO e Bolívia em testes para Covid-19

O laboratório Charles Mérieux acabou virando referência para outros Estados, como Rondônia e Amazonas -e até mesmo para a Bolívia.

Neste sábado (18) a Secretaria de Estado da Saúde anunciou que o laboratório acreano recebeu seis amostras de material para exame contra Covid-19 do município de Boca do Acre, localizado na região Sul do Amazonas. Das seis amostras, cinco casos foram descartados e um caso deu positivo.

O laboratório ainda recebeu duas amostras de Porto Velho, capital de Rondônia, sendo que as duas deram positivo.

Vieram também uma amostra de Guajará e outra de Ipixuna, ambas no Amazonas, sendo descartadas.

Um amostra veio da Bolívia e deu positiva. Estes resultados já foram informados as autoridades sanitárias dos municípios onde os examinados residem.

Portanto, diz a Sesacre, estes casos não entram nas estatísticas do Estado do Acre, onde, até o momento são 1.417 casos notificados, tendo sido 1.038 (73,2%) casos descartados, 142 (10,0%) confirmados e 237 (22,8%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial.