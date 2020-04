Ilderlei anuncia mais 3 casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou na noite deste sábado, 18, que mais 3 casos de Coronavírus foram confirmados na cidade, elevando para 5 o número de infectados com a doença. De acordo com ele, os dados foram informados pelo governo do Estado e constarão no Boletim deste domingo da Sesacre . Outros 20 exames seguem em análise.

Os 3 novos infectados são pessoas que tiveram contato indireto com o casal que teve a confirmação do corona no ultimo final de semana. Segundo o prefeito, os 5 infectados moram nos Bairros Formoso, 25 de Agosto e Telégrafo.

Agora segundo o gestor municipal são 81 pessoas sendo monitoradas na cidade e este número deve aumentar . Uma família que chegou de Manaus manteve contato com outras 17 pessoas.

” Infelizmente a tendência é aumentar o número de casos confirmados e de pessoas monitorados que tiveram contato com o casal e essa outra família. Além disso as pessoas de outras cidades e estados continuam chegando. Pedimos que a população fique em casa e use máscara se tiver que sair , o que foi uma determinação muito certa do governador Gladson Cameli “, conclui.