Família denuncia falta de informações sobre de estado de saúde de idosa que entrou no PS

Desesperado, o estudante Gamarra Eleamen procurou a reportagem do ac24horas na noite deste sábado, 18, para denunciar uma possível omissão por parte da equipe do Pronto Socorro de Rio Branco (Huerb) por negar informações acerca do estado de saúde de sua avó, Maria de Nazaré Costa da Silva, 65 anos, que deu entrada por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (16).

Em entrevista, ele conta que a sua avó foi encaminhada pela Unidade Pronto Atendimento (UPA) da Sobral ao Pronto Socorro de Rio Branco com problemas respiratórios. Ao chegar teria sido realizado uma tomografia, em que evidenciou-se água no pulmão e uma espécie de ‘massa’.

“As únicas informações que eles passaram foram de que foi realizado dreno para retirar a água do pulmão, e juntamente ao procedimento retiraram essa pequenas massinhas. Eles pegaram essa massa, e ligaram para os meus familiares pedindo que levassem uma amostra para realização da biópsia. A gente levou, só que o resultado desse exame só sai dia 22. Desde as 14h, da quinta-feira, eles não nos atualizam acerca do estado de saúde da minha avó. Estamos desesperados e só queremos saber o estado de saúde dela. Veio um cara aqui fora dizendo pra gente ir pra casa, que se souberam novas informações irão ligar pra gente, só que eles nunca ligam, nem para atualizar, e tem outras pessoas aqui na mesma situação que a minha família”, relatou.