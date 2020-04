Escola Sesc de Ensino Médio abre Processo para novos estudantes

Reconhecida por educar jovens brasileiros para autonomia intelectual, criatividade e para o compromisso socia, a Escola Sesc de Ensino Médio está com pré-inscrições abertas, de 20 de abril a 22 de maio, para o Processo de Admissão de Estudantes para o ano letivo de 2021. Ao todo, são oferecidas 160 vagas para bolsa de estudo integral para os três anos consecutivos (1º, 2º e 3º série do Ensino Médio) na sede do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet na página eletrônica http://escolasesc.com.br/inscricoes2021, onde também é possível consultar o edital completo.

Os selecionados terão bolsa de estudo integral, com validade para os três anos do Ensino Médio, com cobertura das despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação. Todo o processo é gratuito e sem taxa de inscrição. Para participar da seleção é preciso que os interessados estejam cursando ou tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. Também têm de nascido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2007. É necessário, preferencialmente, ser dependente de comerciário, possuir renda familiar bruta inferior a cinco salários mínimos ou ter estudado ao menos dois terços do Ensino Fundamental em escola pública ou ter sido bolsista em escola privada.

Instalada em um campus de 131 mil metros quadrados em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a Instituição conta com uma privilegiada estrutura de ensino, com Espaço Cultural, laboratórios, biblioteca, ateliês de arte, complexo esportivo, restaurante, além das vilas residenciais. As salas de aula foram projetadas para atender no máximo 15 estudantes por turma. Seu projeto pedagógico se baseia na formação da cidadania e na articulação da área acadêmica e da educação profissional, aliado a um regime de horário integral, que possibilita a oferta de atividades educativas em salas de aula e extraclasse em seus diversos espaços externos e internos.

A escola Sesc é uma cidade educativa de ensino médio que faz parte do Sesc, entidade mantida por empresários brasileiros do setor do comércio de bens serviços e turismo. Voltada para o bem-estar social, a instituição, além da educação, atua nas áreas da saúde, lazer, cultura e assistência social.