Coronavírus: em Rodrigues Alves as pessoas só podem entrar e sair a trabalho

Nas barreiras sanitárias de Rodrigues Alves o controle é rígido e só passa para ir ou voltar de Cruzeiro do Sul, ou outra cidade , se for para trabalhar e se a temperatura corporal estiver abaixo de 37 graus.

Na chegada da balsa e na Rodovia AC-407 há barreiras sanitárias com equipes da Saúde e Polícia Militar fazendo anotações de dados das pessoas para monitoramento.

As balsas agora só transportam veículos das 6 às 9 da manhã e das 17 às 19 horas. Fora desse horário, a balsa grande (gratuita), permanece ancorada de plantão no lado do Município de Rodrigues Alves para atender exclusivamente ambulâncias, veículos oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e profissionais da área de saúde e segurança pública que comprovadamente estarão adentrado ou saindo de seus respectivos plantões/jornadas de trabalho.

Pelo Rio Juruá e pela Rodovia AC-407 também só é permitida entrada de pessoas e veículos de outras cidades e estados única e exclusivamente para a realização de suas atividades laborais, membros da Segurança Pública Estadual e Federal e os caminhoneiros que transportarem mercadoria de caráter essencial, inclusive materiais, equipamentos medicamentos para a área de saúde;

Os munícipes que retornarem de viagem terão que passar pela triagem e monitoramento da equipe de saúde, e ficarão obrigatoriamente de quarentena pelo período de 14 dias, sendo proibidas de sair de casa, podendo os servidores responsáveis pelo monitoramento utilizarem o uso da força policial para garantir tal cumprimento.

Quanto ao toque de recolher, é proibida a circulação de pessoas entre as 20h e as 05h da manhã.

A proibição não se aplica aos integrantes dos Órgãos de Segurança, Chefe do Poder Executivo, membros dos Poderes Legislativo e Judiciário, vigias noturnos, motoboys laborando em serviços de delivery e profissionais na área de saúde.

O prefeito Sebastião Correia cita que o objetivo maior agora é proteger os moradores de Rodrigues Alves de contaminação por covid 19. ” Queremos saúde e o bem estar da população nesse momento de pandemia. Precisamos que as pessoas circulem menos para o bem de todos e quem puder que fique em casa “