Com casos em Senador Guiomard, AC tem 7 cidades contaminadas pelo Covid-19

Conforme dados divulgados pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) neste domingo, 19, o Estado agora tem sete municípios com circulação do novo coronavírus. A última cidade a entrar das estatísticas foi Senador Guiomard, distante cerca de 28 quilômetros da capital, Rio Branco.

No município vizinho, foram dois homens os primeiros a testar positivo para a doença. Um deles tem 27 anos e trabalha como auxiliar de estoque. Com os casos recentes, Senador Guiomard já tem seis casos notificados, um descartado, 2 positivos outros três seguem em análise.

Neste domingo, o Acre apresentou 163 casos positivos da doença. Rio Branco (123) lidera com o maior número de casos confirmados, seguida de Plácido de Castro (19), Acrelândia (12), Cruzeiro do Sul (5), Senador Guiomard (2), Bujari (1) e Porto Acre (1).

Seis pessoas já morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Outros três óbitos aguardam confirmação por exames.