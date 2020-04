Carro capota na BR-364 e motorista sai ileso

Um carro Ecosport capotou na tarde deste domingo, 19, na BR-364, trecho Sena Madureira a Rio Branco. Segundo informações repassadas pelo jornalista Aldejane Pinto, o motorista identificado pelo nome de Josué, era o único ocupante do carro e não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 16h, próximo ao KM 25. Segundo informações, o motivo do acidente foi a quebra da barra de direção do veículo no qual ocasionou o acidente. Após capotar, o veículo foi parar em um terreno ao lado da rodovia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi encaminhada ao local. Não há informações sobre se o veículo já foi retirado do local.