Adolescente de 14 anos é encontrada morta em Sena Madureira após publicações no instagram

Uma adolescente de 14 anos de idade, foi encontrada morta na tarde deste sábado, 18, por volta das 18h, em Sena Madureira (AC).

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o corpo da jovem foi encontrado pendurado por uma corda amarrada no seu quarto que ficava no fundo do quintal.

Uma ambulância do Hospital João Câncio Fernandes foi até ao bairro Canízio Brasil para prestar socorro à jovem, mas ela foi encontrada sem vida.

De acordo com informações, será aberta uma investigação para esclarecimento dos fatos, mas ao que tudo indica é suicídio, já que a jovem fez alguns registros em seu Instagram no final da tarde de sábado, 18, anunciando a tragédia.