Adolescente cai em reservatório do Depasa abandonado e é resgatado por Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 13 anos foi resgatado pelo corpo de bombeiros na tarde deste domingo (19) após cair dentro de um reservatório abandonado pelo Depasa, localizado na rua Gabino Besouro, no bairro Preventório, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações de familiares, o adolescente estava soltando pipa na laje e numa distração caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros dentro do reservatório.

Amigos do garoto acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos a vítima e a conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. De acordo o médico do SAMU, o adolescente sofreu fraturas na perna esquerda e braço esquerdo.

Perigo Constante

A reportagem do ac24horas teve acesso ao reservatório e flagrou o exato momento em que moradores usam o reservatório para soltar pipa e tomar banho. Segundo um popular, o local está abandonado há anos, desde a antiga gestão do governo e é bastante frequentado por usuários de drogas.

Acidente

Durante a ação do Corpo de bombeiros para resgatar o adolescente de 13 anos, um condutor de um veículo modelo Corsa de cor preto, colidiu na traseira da viatura oficial. A área foi isolada para os trabalhos da Pericia e o carro removido.