PL quer aumentar adicional de insalubridade de servidores da Saúde em 100%

Um Projeto de Lei do governador Gladson Cameli deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa na semana que vem propondo aumento do pagamento de adicional por insalubridade de 100% para os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O PL, se aprovado, deverá beneficiar cerca de 3.583 trabalhadores que estão atuando em meio à pandemia do novo coronavírus no Acre.

Devem ser beneficiados com o aumento de insalubridade profissionais como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, assistentes sociais, terapeutas, técnicos em radiologia, motoristas, agentes de saúde, bioquímicos, dentistas, nutricionistas, biólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, motoristas e outros.

Um estudo junto a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Sesacre e a Procuradoria-Geral do Estado já está sendo elaborado para que o projeto possa ser levado aos deputados estaduais.