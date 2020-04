Polícia cumpre mandados prende mais um envolvido na morte de casal no Belo Jardim

Uma ação dos Policiais Civis do município de Capixaba, juntamente com os policiais do Núcleo de Captura e Delegacia de Homicídios (DHPP) resultou na prisão de dois foragidos da justiça nesta sexta-feira (17). O criminoso J. de A. da S, um dos envolvidos na morte do casal Tereza da Silva Santos, 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, ocorrido dia 16 de janeiro deste ano, e o foragido R. da S., que tinha em seu desfavor 02 (dois) mandados de prisão por envolvimento em roubos ocorridos no município de Capixaba.

De acordo com informações da polícia, os dois foragidos foram presos no Ramal da Jarina – Projeto de Assentamento Álcoobrás. R. da S. ainda tentou fugir dos Policiais Civis, mas não obteve êxito em seu intento.

O criminoso envolvido na morte do casal foi encaminhado a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) no bairro Cadeia Velha em Rio Branco, para os devidos procedimentos. Já R. da S. foi conduzido à Delegacia de Capixaba.

Entenda o caso

O casal Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, e Teresa da Silva Santos, 64 anos, foram mortos a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco.

Bandidos fortemente armados invadiram a residência do casal com intuito de roubar o carro modelo Fiat Pálio. Durante a ação, os meliantes iniciaram uma luta corporal com o homem da casa e atiraram contra a sua esposa de 64 anos. Não satisfeitos, os homens fizeram ainda vários cortes de terçado, chegando a degolar as vítimas.

Ao tentar fugir com o veículo, os bandidos acabaram perdendo o controle da direção e atolaram o carro numa vala. Com isso, tiveram que fugir a pé. As cenas registradas na casa, que não tem muro e apenas uma porta que leva direto ao quarto, chocaram os policiais e moradores da região.

O Comandante da Policia Militar, Coronel Ulysses Araújo, esteve no local do crime e confirmou que Teresa seria sogra da secretária de fazenda, Semírames Dias.