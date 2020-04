Nova tentativa de fuga no presídio de Cruzeiro do Sul é registrada

Na manhã deste sábado, 18, policiais penais do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, descobriram um buraco na parede da cela 825, do Bloco 8, que deveria ser usado para fuga durante o final de semana.

Durante a revista tambémforam encontradas barras de ferro e estoques. Os cerca de 12 presos deverão ser levados à Delegacia para providências.